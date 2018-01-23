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Александр Котов: Появление полигона неизбежно, как и крах империализма

«Появление полигона неизбежно, как и крах империализма», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе обсуждения темы обращения с твердыми бытовыми отходами в Псковской области в рамках парламентского часа на сессии регионального парламента.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-подхода в перерыве сессии председатель Собрания сообщил, что не удовлетворен результатами обсуждения. «Мы не услышали конкретного решения, которое на сегодняшний день может быть предложено и которое устраивало бы все заинтересованные стороны», - сказал он.

«Тем не менее, мы будем двигаться дальше в решении этого очень важного и актуального на сегодняшний день вопроса. Будет создана рабочая группа, которую возглавит врио губернатора Михаил Юрьевич Ведерников. Депутаты Псковского областного Собрания примут также активное участие в работе этой группы. Сегодня мы понимаем, что результатом работы группы должно стать предложение, в соответствии с которым мы будем понимать, каким образом мы будем работать с твердыми коммунальными отходами на территории области», - отметил Александр Котов.

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Особо спикер регионального парламента отметил несколько моментов. Первый заключается в том, что строительство межмуниципального полигона ТБО неизбежно даже при наличии мусороперерабатывающего завода.

«Также на сегодняшний день мы констатируем тот факт, далеко не все граждане платят за вывоз и утилизацию ТБО, что несправедливо и недопустимо. Нужно обратить внимание на законодательство, чтобы предусмотреть такую норму», - считает парламентарий.

Александр Котов добавил, что в регионе необходимо более активно работать с инвесторами и искать такое предложение, которое удовлетворило бы всех.