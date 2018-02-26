Общество

Сергей Удальцов: Псков меня очаровал

Город Псков очаровал политика, координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Об этом он сообщил в программе «Особое мнение», которая вышла в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сегодня, 28 февраля.

«За последние несколько лет я объездил более 60 регионов, но в Псков приехал впервые, - рассказал гость студии. - Первые впечатления о городе прекрасные. Город меня очаровал - можно так сказать. Город чистый, светлый, спокойный».

В Псков он приехал в плацкартном вагоне. «У меня всегда был простой подход к жизни. В плане материальных благ я скромно себя чувствую, мои запросы минимальны. У меня часто спрашивают, почему я хожу в одной одежде. Да потому что так удобно, дешево и практично, а пыль в глаза пускать, излишней показухой заниматься вообще неправильно», - отметил гость студии.

Также он поделился впечатлениями от встречи с жителями Пскова, состоявшейся 24 февраля в большом зале спортивно-развлекательного парка «Простория». Напомним, в ней помимо Сергея Удальцова участвовали лидер Анархо-коммунистической партии России, заместитель председателя Президиума коалиции партий и общественных движений постсоветского пространства «Октябрь 100» Дмитрий Крайнов, (Ульяновск) и руководитель Московской городской организации РУСО, член Центрального штаба Постоянно Действующего Совещания национально-патриотических сил России Владимир Леонов (Москва).

По словам Удальцова, встреча прошла хорошо, наряду с интересными вопросами на ней звучали и типичные для разных регионов страны. «Особого эксклюзива я не услышал. В основном говорилось о том, что не исполняются майские указ, зарплаты низкие, жаловались на недоступность медицины и образования. Главная претензия к власти, которую выражают в разных регионах - социальная неустроенность», - резюмировал Удальцов.