Туризм

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» в этом году пройдет с 20 по 22 апреля

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» в этом году пройдет в деревне Самолва Гдовского района Псковской области с 20 по 22 апреля. Как сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте», основные события намечены на 21 апреля.

Организаторами фестиваля в этом году выступают Государственный комитет Псковской области по культуре, администрация Гдовского района Псковской области, Псковская областная общественная организация «Клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-град», Псковский областной центр народного творчества, общественная организация «Тульской городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования».

Лагерь реконструкторов будет располагаться на старом месте – поляна рядом с Чудским озером, недалеко от деревни Самолва. Для доставки участников и их инвентаря (личные вещи, лагеря) будет организован транспорт (автобусы и грузовые газели) из Тулы через Москву, из Санкт-Петербурга и из Пскова.

В реконструкции сражения примет участие кавалерия.

Предварительная программа мероприятия

20 апреля, пятница

Заезд и размещение групп военно-исторической реконструкции

После 16.00

Пеший турнир (при наличии желающих), турнир лучников, маневры.

19.00 Ужин

21.00 Совет командиров.

21 апреля, суббота

9.00-10.30 Завтрак

11.00 – Торжественный митинг у церкви Михаила Архангела в д. Кобылье Городище.

11.00 – Репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии.

13.00 – Реконструкция сражения. Маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.

14.30 Награждение победителей.

16.00 Продолжение программы для участников.

19.00 Ужин.

22 апреля, воскресенье

До обеда. Сбор лагерей, отъезд.