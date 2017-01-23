Как сэкономить на летнем отдыхе: псковичам предлагают присмотреться к акциям раннего бронирования

Все знают поговорку «Готовь сани летом, а телегу зимой», и мало кто не согласен с ее правотой, но при планировании отдыха большинство из нас забывает о том, что количество хороших мест ограничено, и в разгар курортного сезона вряд ли получится забронировать место в популярном отеле.

Для комфортного и экономичного летнего отдыха и существует акция раннего бронирования, суть которой проста: «Плати раньше, но меньше». Это стандартные сезонные предложения туроператоров по ценам ниже на 20-50%, если вы приобрете тур заранее, за 3-6 месяцев до начала поездки.

В частности, уже сейчас псковичи и жители области могут забронировать в компании «Славянский тур» летний отдых в Турции, Греции, Тунисе, Болгарии, на Кипре. Скидки - до 50%!

Акция «Раннего бронирования» для вас, если:

- Вы знаете точные даты поездки и знаете, что не будете их менять;

- Вы определились с маршрутом путешествия;

- Вы умеете грамотно подходить к планированию бюджета и хотите выгодно вложить свои деньги.

Раннее бронирование - отличный способ сэкономить деньги и поднять настроение уже сегодня! Забронируйте летний отдых на греческих островах, отличные каникулы в безвизовой Турции и на Кипре, загар на лучших пляжах Болгарии!

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей