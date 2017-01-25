Окунуться в атмосферу пушкинских времен предлагает псковичам Бюро путешествий «Континент»

Каждый уважающий себя путешественник знает: чтобы хорошо отдохнуть и получить новые яркие впечатления, совсем не обязательно ехать далеко. И даже если у вас нет загранпаспорта, это не беда - в Бюро путешествий «Континент» знают, как помочь вам сменить обстановку, не уезжая далеко от дома, не тратя много денег, да ещё и уложиться в один выходной.

19 марта «Континент» предлагает псковичам отправиться в однодневный тур «Размышления у почтового двора», по маршруту Выра-Стрельна.

В программу тура входит экскурсия по первому в нашей стране музею литературного героя - Дому станционного смотрителя, который был основан в 1972 г. Расположен он в деревне Выра Гатчинского района.

По сохранившимся архивным документам и повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» здесь воссоздана атмосфера почтово-дорожного быта ХIХ века. Но этот музей посвящён не только известному литературному герою - это ещё и музей почты. Он расположен в здании бывшей почтовой станции Выра, где путники отдыхали и меняли лошадей. Скрип полозьев, храп лошадей, звон бубенцов – все это составляло типичную картину дорожной жизни 19 столетия.

Следующим пунктом программы является экскурсия по Константиновскому дворцу - возрожденному памятнику истории и архитектуры XVIII века, бывшей резиденции великих князей Романовых и архитектурной доминанте «Государственного комплекса «Дворец конгрессов».

Дворец окружен каналами и великолепным парком, в котором расположен потрясающий розарий и неповторимый ансамбль фонтанов «Цветы». Сегодня Константиновский дворец — это деловой и культурный центр Санкт-Петербурга, он соединяет в себе функции государственной резиденции и современного делового, музейного, культурного и выставочного центра.

В программу тура также входит посещение торгово-развлекательного комплекса ЛЕТО, где вам будет предоставлено свободное время для обеда и шопинга.

Итак, если вы готовы отправиться в увлекательное путешествие вместе с «Континентом» - не медлите! Менеджеры Бюро путешествий уже ждут Ваших звонков.

Подробнее ознакомиться с программой тура вы можете ЗДЕСЬ.

Стоимость тура: 1390 руб.

В стоимость тура входит: автобусное обслуживание по программе, экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение представителем фирмы.

Дополнительно оплачивается: входные билеты в музей Станционного смотрителя – 200 руб./взрослые,150 руб./школьники, 120 руб. /пенсионеры, входные билеты в Константиновский дворец – 350 руб., личные расходы.

Встречай весну вместе с «Континентом»!

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Адреса и телефоны:

Октябрьский пр. 46, +7 (8112) 29-34-74

Рижский пр. 96, +7 (8112) 700-780

e-mail: tourvpskov@yandex.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей