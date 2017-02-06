23 февраля - отдохнуть пришла пора! График туров компании «Славянский тур» на февральские праздники
08.02.2017 14:39 ПЛН, Псков
День ото дня все ближе долгожданные продолжительные февральские праздники! Лучший способ наполнить предстоящие выходные интересными событиями и впечатлениями - отправиться в путешествие с компанией «Славянский тур». В графике туров на 20-е числа февраля - самые востребованные программы. Изучив их перечень, вы наверняка найдете что-то свое!
Тарту с посещением музея пива
Когда: 23 февраля
Цена вопроса: от 950 руб.
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Рига – Юрмала
Когда: 23 – 25 февраля
Отель: Radisson Blue Daugava 4*
Цена вопроса: 6700 руб.
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Рига – Юрмала, релакс-тур
Когда: 23 – 25 февраля
Отель: Jūrmala Spa
Цена вопроса: 6700 руб.
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Литовское княжество (Вильнюс – Тракай - Каунас – Паневежис)
Когда: 23 – 25 февраля
Цена вопроса: от 8790 руб.
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Вильнюс – Каунас - Тракай - Рига
Когда: 23 – 25 февраля
Цена вопроса: от 8790 руб.
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Вярска: эстонские «Карловы Вары»
Когда: 23 – 25 февраля
Цена вопроса: 5600 руб. + автобус
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Средневековый Таллинн
Когда: 24 февраля
Цена вопроса: 1750 руб.
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Рига – жемчужина Балтии
Когда: 25 февраля
Цена вопроса: 1500 руб.
Подробности ЗДЕСЬ >>>
Турфирма «Славянский Тур»
ул.Петровская, 31
ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)
Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700
Сайт турфирмы - www.slavtour.ru
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Источник: Псковская Лента Новостей