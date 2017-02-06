Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
23 февраля - отдохнуть пришла пора! График туров компании «Славянский тур» на февральские праздники : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Среда, 08 Февраля    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Бесплатная экскурсия «Псков современный»
Ретропоезд из Петербурга в Псков
Самые красивые деревни России
Отдых в Белоруссии - мифы и реальность
Конкурс на лучший туристский продукт

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?







Полезные советы



«Вперед! К звездам!» Бюро путешествий «Континент» приглашает псковичей отправиться в «астрономический» Тарту

«Вперед! К звездам!» Бюро путешествий «Континент» приглашает псковичей отправиться в «астрономический» Тарту

Наверняка каждый человек знает, что даже в родном городе можно найти места, в которых вы ещё не были и открыть для себя что-то новое. Многие жители города...



Псковский туризм


Туристический каталог


Справочник путешественника


Расписание трансферов

23 февраля - отдохнуть пришла пора! График туров компании «Славянский тур» на февральские праздники


08.02.2017 14:39 ПЛН, Псков

День ото дня все ближе долгожданные продолжительные февральские праздники! Лучший способ наполнить предстоящие выходные интересными событиями и впечатлениями - отправиться в путешествие с компанией «Славянский тур». В графике туров на 20-е числа февраля - самые востребованные программы. Изучив их перечень, вы наверняка найдете что-то свое! 

Тарту с посещением музея пива

Когда: 23 февраля

Цена вопроса: от 950 руб.

Подробности ЗДЕСЬ >>> 

 

Рига – Юрмала

Когда: 23 – 25 февраля

Отель: Radisson Blue Daugava 4*

Цена вопроса: 6700 руб.

Подробности ЗДЕСЬ >>> 

 

Рига – Юрмала, релакс-тур

Когда: 23 – 25 февраля 

Отель: Jūrmala Spa

Цена вопроса: 6700 руб.

Подробности ЗДЕСЬ >>> 

 

Литовское княжество (Вильнюс – Тракай - Каунас – Паневежис)

Когда: 23 – 25 февраля

Цена вопроса: от 8790 руб.

Подробности ЗДЕСЬ >>> 

 

Вильнюс – Каунас - Тракай - Рига

Когда: 23 – 25 февраля

Цена вопроса: от 8790 руб.

Подробности ЗДЕСЬ >>> 

 

Вярска: эстонские «Карловы Вары»

Когда: 23 – 25 февраля

Цена вопроса: 5600 руб. +  автобус

Подробности ЗДЕСЬ >>> 

 

Средневековый Таллинн

Когда: 24 февраля

Цена вопроса: 1750 руб.

Подробности ЗДЕСЬ >>> 

 

Рига – жемчужина Балтии

Когда: 25 февраля

Цена вопроса: 1500 руб.

Подробности ЗДЕСЬ >>>

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

Группа «ВКонтакте» - «Славянский Тур»

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Вставить в блогВерсия для печати

Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?






Интересные новости

Rambler's Top100