Происшествия

В Великих Луках задержан подозреваемый в ранении подростка из пневматического оружия

Следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области продолжается расследование уголовного дела по факту стрельбы по подросткам из пневматического оружия на детской площадке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, в результате совместной работы следователей и полицейских был установлен предполагаемый злоумышленник, подозреваемый в стрельбе по подросткам. Им оказался местный житель 1975 года рождения.

Мужчина задержан в процессуальном порядке. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, задержанный мужчина - безработный, ранее судимый. В ходе обыска у него изъяты пневматическая винтовка с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

Напомним, вечером 16 июня злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив.

По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).