Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по играющим в футбол подросткам в Великих Луках

В Великих Луках возбудили уголовное дело из-за стрельбы, произошедшей на детской площадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Источник: 999.md

16 июня в Великолукскую межрайонную больницу поступил 16-летний юноша с пулевым ранением грудной клетки.

По предварительным данным, вечером в воскресенье злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив.

По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует лично руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят мероприятия по установлению и изобличению виновного лица.

Следственное управление просит граждан, располагающих какой-либо информацией о преступнике, сообщить в следственный отдел по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая, 17-б. Либо позвонить по телефонам: в Великих Луках - 8 (81153) 7-11-34 или по псковскому телефону доверия - 8 (8112) 290 - 619.