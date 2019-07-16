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С могилы Плюшкиных в Пскове исчезла кованная ограда

С могилы Плюшкиных на Дмитровском кладбище в Пскове исчезла кованная ограда. Об этом в группе «Контроль.Псков» сообщил один из пользователей соцсети Facebook. «Украли старинную, кованную ограду у Плюшкиных.. кому она понадобилась?», - написал он.

Некоторые пользователи предположили, что ограду, возможно, специально демонтировали, чтобы установить новую, однако большинство сошлись во мнении, что ограждение просто украли.

Дмитриевское кладбище расположено в центральной части Пскова - в конце улицы Плехановский посад. На территории мемориального комплекса находится функционирующая церковь Димитрия Солунского Мироточивого в Поле. Храм отсчитывает свою историю с первой половины XVI в.

В свое время Дмитриевское кладбище можно было по праву назвать достопримечательным местом Пскова. Здесь нашли свой покой многие известные. Среди них и купец, потомственный Почетный гражданин Пскова, создатель частного музея древностей, который остался в прошлом города Федор Михайлович Плюшкин.

Фото: группа «Контроль.Псков», Facebook