Жительница Дедовичей призналась в совершении краж из квартир

Жительница поселка Дедовичи подозревается в совершении краж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в июне из двух квартир на улице Энергетиков в Дедовичах были совершены две кражи – сотового телефона и денег. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Дедовичский», установлено, что к кражам может быть причастна безработная местная жительница 1992 года рождения. Она дала признательные показания. Похищенное изъято.

В отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие. Устанавливается возможная причастность подозреваемой к совершению и других подобных преступлений.