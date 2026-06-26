В Куньинском округе горела баня из-за неисправности электрооборудования

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на два техногенных пожара. Как сообщили ГУ МЧС РФ по региону, горела баня в деревне Жижица Куньинского муниципального округа, а в деревне Полибино Великолукского округа выгорела изнутри хозяйственная постройка.

В 19:42 в деревне Жижица Куньинского округа в бане огнем повреждена стена. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали два специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники. Баня была спасена.

В 00:47 в деревне Полибино Великолукского округа выгорела изнутри хозяйственная постройка, огнем повреждена кровля. Причина, предположительно, – аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали три специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, а также об установке автономного пожарного извещателя для раннего обнаружения возгорания.