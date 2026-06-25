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Три псковички перевели мошенникам более 13 млн рублей

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Три жительницы Пскова перевели мошенникам более 13 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, неустановленные лица под видом правоохранителей, банковских служащих и сотрудников других организаций по телефонам и с использованием одной из торговых платформ обманным путем ввели в заблуждение трех жительниц Пскова, завладев их денежными средствами на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

В частности, незнакомцы предложили собеседницам, как молодым женщинам, так и пенсионеркам во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также осуществить декларирование денежных средств. А кому-то махинаторы обещали организовать дополнительный заработок в Сети.

В итоге псковички, убедившись, что стали жертвами аферистов, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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