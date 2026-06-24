Великолучанина будут судить за убийство жены

В Великих Луках завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 3 апреля супруги находились в квартире по месту проживания, и между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил жену кулаками по голове и телу. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.