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«Попутал бес»: пскович украл деньги знакомой, пока она спала

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Житель Пскова осужден за кражу 13 000 рублей с банковского счета своей знакомой. Псковский городской суд рассмотрел дело 25 июня. Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, признан виновным в краже, предусмотренной пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ноябре прошлого года знакомая пригласила мужчину в гости. Он принес с собой алкогольные напитки, которые они употребили. Когда женщина уснула, мужчина перевел с ее банковской карты на свой счет 13 000 рублей. Проснувшись, женщина поняла, что гость украл ее деньги, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Он раскаялся в содеянном и вернул украденные деньги, объяснив свои действия тем, что его «попутал бес».

Суд учел позицию государственного обвинителя и сведения о личности подсудимого. В результате суд назначил мужчине штраф в размере 30 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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