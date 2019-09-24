Происшествия

Три автомобиля горели за сутки в Псковской области

Возгорания трех автомобилей зарегистрированы за минувшие сутки в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 15.34 24 сентября на улице Октябрьской в деревне Тямша Псковского района в автомобиле «Рено Логан» 2007 года выпуска огнем поврежден моторный отсек. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

В 21.15 24 сентября на улице Кирова в поселке Идрица Себежского района в автомашине «Опель Вектра» 1991 года выпуска огнем поврежден моторный отсек на площади 1 кв. метр. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

В 21.09 24 сентября сгорел автомобиль «Лада Ларгус» в деревне Рыканово Великолукского района. Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.