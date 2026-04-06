Пожар произошел ночью на Привокзальной площади в Великих Луках

Два пожара произошло в минувшие выходные в регионе из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В ночь с 5 на 6 апреля в 01:19 поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении на Привокзальной площади в Великих Луках. В помещении сгорел мусор. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Неэксплуатируемое строение удалось спасти.

А 4 апреля в 23:39 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Нагорной в Новоржеве. На месте работали пять областных пожарных и две единицы техники.