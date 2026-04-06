Баня сгорела в гдовской деревне Спицино

Возгорание в бане произошло в деревне Спицино Гдовского муниципального округа 4 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 17:12. Баня выгорела изнутри, огонь повредил чердачное помещение. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

На месте работали четыре областных пожарных и две единицы техники.