Появилось видео задержания контрабандистов, получивших до 17 лет колонии в Пскове

Псковский областной суд вынес приговор троим мужчинам за контрабанду более 110 килограммов наркотического средства, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФСБ России по Псковской области и предоставили видео задержания контрабандистов.

Видео: управление ФСБ России по Псковской области

Житель Великих Луков Бостяков, гражданин Кыргызской Республики Левин и житель Брянска Манжос входили в организованную группу, которая незаконно перемещала наркотики через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области. Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 4 статьи 229.1 и частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.