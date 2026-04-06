Ревнивец из Порховского округа осужден за поджог автомобиля

Ревнивец из Порховского округа условно осужден за поджог автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что 6 апреля 2025 года мужчина приобрел у своего знакомого бутылку с бензином и, подойдя к автомобилю потерпевшего, действуя из-за ревности к своей сожительнице, вылил бензин на переднюю часть машины, зажег спичку и бросил ее, автомобиль загорелся.

Убедившись, что началось горение, мужчина не предпринял попытки устранить возгорание и скрылся с места совершения преступления. В результате потерпевшему был причинён материальный ущерб в размере 31 400 рублей. 

В судебном заседании мужчина полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном. Потерпевший от исковых требований отказался, пояснил, что претензий к подсудимому не имеет. 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

