Происшествия

В Псковской области житель Чехии осужден за контрабанду оружия через границу

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Чехии. Он признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс огнестрельного оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, в суде установлено, что 6 июня автомобиль под его управлением прибыл с Латвийской Республики на территорию Российской Федерации в международный автомобильный пункт пропуска «Лудонка». Не имея соответствующих разрешительных документов, мужчина не сообщил сотрудникам пункта таможенного контроля о находящейся в его автомобиле винтовке ТОЗ-8-01 в разобранном виде, наличие которой было установлено лишь по результатам таможенного контроля в форме таможенного досмотра.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей. Винтовка конфискована и передана в управление Росгвардии по Псковской области для определения дальнейшей судьбы.

Приговор суда не вступил в законную силу.