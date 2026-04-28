Призывавшего к терроризму псковича арестовали до 26 июня

Суд избрал в отношении псковича, обвиняемого в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство старшего следователя УФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

По версии следствия, 26 октября 2024 года обвиняемый, находясь на территории Пскова, используя техническое устройство с доступом в Интернет, публично разместил в общедоступном канале в Telegram комментарий с призывом к осуществлению террористической деятельности, с которым ознакомились не менее двух лиц.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 26 июня включительно.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий судом отказано.

