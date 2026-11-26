Жителя Себежского района признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Инцидент произошёл 24 ноября 2026 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Себежский районных суд

Сотрудники МО МВД России «Себежский» выявили мужчину, который вёл себя подозрительно во время патрулирования. При требовании предъявить документ, удостоверяющий личность, мужчина вёл себя агрессивно. На неоднократные призывы сотрудника полиции прекратить противоправные действия и показать документы мужчина не реагировал.

Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности. После проверки было установлено, что это гражданин РФ.

Судья Себежского районного суда признал Ларченко виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 5 суток.