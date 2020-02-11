Происшествия

Псковские полицейские задержали 7 водителей, повторно севших за руль пьяными

В Пскове, Великих Луках, Пушкиногорском и Дновском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.

Так, в Великих Луках 12 февраля около 15.55 часов у дома №48 по улице Новосокольнической на автомашине Renault Megane следовал 34-летний житель Великих Лук, который находился в нетрезвом состоянии.

А 14 февраля в 04.12 часов у дома №26 по улице Красноармейской города Пскова полицейские остановили для проверки автомашину «ГАЗ-3110». Выяснилось, что автомобилем управлял местный житель, 1984 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 14 февраля у дома №6 по улице Ленина в Пушкинских Горах полицейские остановили для проверки автомобиль «УАЗ-330356». Выяснилось, что транспортом управлял местный житель, 1977 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения. Также 14 февраля около 21.32 часов у дома 7 по улице Ленина в Пушкинских Горах водитель автомашины BMW-525, 1981 года рождения, находился за рулем в нетрезвом виде.

А 15 февраля около 12.10 часов на 271 км автодороги Санкт-Петербург - Невель, д.Подборовье, Псковского района, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200, управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин задержан в административном порядке. Кроме того, 15 февраля в 22.40 часов у дома 24 по улице Петровской города Пскова, сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Ford Focus, под управлением местного жителя 1987 года рождения. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

А около 19.10 часов того же дня, у дома 1 по улице Заводской города Дно, 37-летний водитель автомобиля Mercedes Е240, совершил ДТП. По результатам проверки мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.