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Мы надеемся найти живого и здорового ребенка - руководитель псковских волонтеров о поисках Варвары Поповой

Руководитель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко возглавила работу псковских волонтеров, задействованных в поисках пропавшей трехлетней девочки Варвары Поповой. Она надеется, что, благодаря слаженной работе добровольцев, удастся найти девочку живой в ближайшее время. Об этом Анна Войченко сообщила в беседе с журналистом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы очень благодарны всем помогающим, постоянно подвозят продукты, спрашивают какая еще нужна помощь, ведь у нас действительно проблема меняется каждый час. Мы, волонтеры, разрозненно работаем с момента, как ребенок пропал около 9 вечера в субботу. Уже системно стали работать по секторам с 12 часов дня в воскресенье. Мы ежедневно выкладываем информацию, здесь плохой Интернет, поэтому обычно вечером в социальных сетях в группе «Садоводы Псковского края». В воскресенье у нас было где-то 350 волонтеров, мы также позвали в помощь поисковую организацию "Лиза Алерт" - они приехали из Санкт-Петербурга уже в воскресенье вечером, они нас консультируют, у них большой опыт в поисках», - рассказала Анна Войченко.

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Она уточнила, что зоны поиска постепенно увеличиваются, сегодня он ведется и во всех соседних садоводствах, деревнях, поиск по реке осуществляется до Псковского озера. «Наша версия заключается в том, что ребенок жив. По опыту поисковиков из отряда «Лиза Алерт» ребенок может быть жив долго, детей находят живыми и после 8 дней поиска, тем более, сейчас не очень холодно, ребенок может быть и у кого-то дома. Вчера по нашему настоянию мы с полицией обходили частный сектор и просили показать нам дома, которые находятся вблизи того места, где пропал ребенок. Мы вызванивали людей, которых не было на дачах, чтобы они приехали и мы могли убедиться в том, что у них в доме нигде не забился испуганный ребенок, вдруг они уехали и случайно его закрыли», - пояснила руководитель псковских волонтеров.

Анна Войченко заявила, что на связи с добровольцами постоянно находится администрация Псковского района, а глава города Елена Полонская приехала лично уже не в первый раз. «Приятно, что очень много людей звонит. Но сейчас мы просим желающих повально не ехать, но отслеживать информацию. Если в течение часа есть возможность подъехать, то хорошо, если нет, то позже нужно уточнять по телефону, писать СМС. Мы оперативно ответим», - пояснила она.

«У меня у самой двое детей примерно такого же возраста, мы просто увидели объявление о пропаже девочки и поехали спросить, какая нужна помощь. Оказалось, что тут никто не руководит волонтерами, а люди приезжают и просто сами ходят по дачам. Чтобы все было организовано, чтобы дачники не пугались, чтобы упорядочить ситуацию, мы временно взялись курировать волонтеров. Получилось, что мы тут уже несколько суток занимаемся поисками, спим по два-три часа. Мы знаем людей из соседних садоводств, у нас получилась слаженная работа, мы надеемся, что она продолжится и будет успешной - мы найдем живого и здорового ребенка», - заключила Анна Войченко.

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Напомним, 23 мая около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе «Кебь» пропала трехлетняя темноволосая девочка Варвара Попова. При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.