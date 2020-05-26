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Маленький ребенок может находиться в лесу до 5 суток - псковское МЧС рассказало о поисках трехлетней Вари Поповой

Уже третьи сутки нет информации о ребенке, и это самая большая проблема, заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС, начальник управления гражданской защиты, полковник Андрей Бардинов в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя ситуацию с поиском пропавшей 23 мая трехлетней Вари Поповой.

По его словам, на сегодняшний день к поисковым работам привлечены сила и средства МЧС, аварийно-спасательной службы, ОМОН, СОБР, региональное УМВД, Минобороны, Следственное управление Следственного комитета, волонтерские организации.

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Всего на поисках занято 128 человек и 12 единиц техники, в частности от МЧС - 43 человека и 4 единицы техники, а также 1 плавсредство.

«Сейчас проводится повторный обход в районе СНТ «Кебь» по берегам реки, работают две группы по четыре человека. Остальной состав ждет задачи для выполнения поисковых работ», - отметил Андрей Бардинов и добавил, что к работе с родственниками пропавшей девочки привлечен психолог МЧС России.

Стоит отметить, что в темное время суток поисковые работы осуществляются силами и средствами волонтерских организаций.

«У них имеются специальные приборы с GPS-трекингом, составлены свои карты по квадратам, они разбиваются по группам 3-4 человека и осуществляют поиск в ночное время», - сообщил спикер.

Вчера, 25 мая, в вечернее время для поисковых работ были привлечены 9 парапланеристов. Они обследовали территорию от устья реки Великой вверх по течению до впадения реки Черехи, также реки Череху и Кебь до предполагаемого места пропажи ребенка.

Андрей Бардинов отметил, что поиски затрудняются сложной местностью, которая преимущественно пересеченная, наиболее сложные участки - вдоль реки Кебь.

«Там берега заросли кустами, и не везде есть возможность подойти к береговой линии и посмотреть, что происходит на воде. Непосредственно у СНТ «Кебь» есть сосновый бор, но он по площади небольшой, за ним начинается заболоченная местность, есть и каналы, и небольшие ручьи, там местность сложная», - заявил эксперт.

По его словам, поиск ограничен рекой Кебь и лесным массивом, который прилегает к СНТ.

Андрей Бардинов пояснил, что, со слов волонтеров поисковой организации «Лизы Алерт», маленький ребенок может находиться в лесу до 5 суток.

Он подчеркнул, что поисковые работы необходимо проводить также и ночью, потому что в дневное время более тепло, и ребенок может спать, его будет сложно найти. Кроме того, днем больше шумов, а ночью более тихо.

Андрей Бардинов рассказал, что за вчерашний день с использованием беспилотных летательных аппаратов были сделаны снимки, на некоторых были зафиксированы неясные предметы. Специалистами наземных групп снимки были отработаны, ничего не обнаружено, и ни одна точка не подтверждена.

В ходе разговора Андрей Бардинов отметил, что в СНТ разбит палаточный лагерь, чтобы можно было разместить оборудование, также работает полевая кухня.

«Эти проблемы решаемы. Самая большая проблема заключается в том, что третьи сутки нет информации о ребенке», - подчеркнул Бардинов.