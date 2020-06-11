Происшествия

Жители бежаницкой деревни Фишнево спасают разрушенные ураганом дома

Жители бежаницкой деревни Фишнево, которая значительно пострадала об урагана, пытаются спасти спасти свои дома и восстановить имущество.

Фото: Светлана Семина. Дом родителей Сергея Никандрова

Ураган с огромными градинами здесь бушевал минут 15-20, вспоминают местные жители. По их словам, все было как в белом тумане. Потом еще около часа был жуткий ливень с грозой.

«Дом моих родителей оказался, по всей видимости, как раз в эпицентре урагана, - рассказал житель Санкт-Петербурга Сергей Никандров. - С крыши дома ветром полностью сняло шифер и поломало стропила. На участке с корнем вырвало деревья, сломало две теплицы. Крыша бани тоже осталась без шифера».

Смотрите также Более 30 населенных пунктов Бежаницкого района остались без света из-за урагана

Родители Сергея - пенсионеры. Сейчас в доме нет воды и электричества. Но они решили никуда не уезжать из дома, пытаются хоть что-то спасти.