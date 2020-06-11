Общество

Энергетики восстановили основную сеть после урагана в Псковской области

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили основную сеть после урагана, ударившего накануне по юго-восточной части Псковской области. Об этом вечером 11 июня на рабочем совещании губернатору региона Михаилу Ведерникову рассказал директор Псковского филиала сетевой компании Александр Михайлов.

В настоящее время энергетики продолжают работать по локальным заявкам потребителей. В филиале сохраняется режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой грозовой активностью.

Александр Михайлов рассказал, что утром 10 июня филиал был переведен в режим повышенной готовности, что позволило в кратчайшие сроки мобилизовать силы и средства на устранение нештатных ситуаций.

К восстановительным работам по Бежаницкому и Локнянскому районам были привлечены 34 бригады, 151 человек, 39 единиц техники. Дополнительно задействовали мобильные подразделения и спецтехнику (5 бригад, в составе 26 человек и 9 единиц техники) из Северного и Южного производственных отделений филиала, 2 бригады из исполнительного аппарата филиала.

Глава региона поблагодарил энергетиков Псковского филиала «Россети Северо-Запад» за ответственный подход: «Я вас хочу поблагодарить за оперативное включение и за то, что смогли мобилизовать не только те бригады, которые должны обслуживать территорию этих муниципалитетов в плановом порядке, но и оперативно перебросили резервы из Пскова и соседних районов. Это хороший пример, как быстро можно восстанавливать электроснабжение, в интересах жителей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В компании «Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

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Информация от потребителей об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов принимается по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.