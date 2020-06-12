Общество

Глава Гидрометцентра назвал причину непогоды в Псковской области

Причиной возникновения опасных погодных явлений, которые наблюдались в европейской части России на прошлой неделе, стало столкновение теплых и холодных воздушных масс. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что спустя некоторое время после жаркой погоды в российский регион пришли холодные воздушные массы с Карского моря и Новой Земли. «В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных в атмосфере», - цитирует синоптика РИА Новости.

Теплый воздух, быстро поднявшийся вверх по линии фронта, стал резко вытесняться. При этом образовались облака, верхняя граница которых находилась на высоте около 10 км. Роман Вильфанд отметил, что в таких условиях и возникают опасные явления. В частности, выпадают сильные и обильные осадки, из-за чего происходят подтопления, усиления ветра и грозы.

Изначально эти погодные явления наблюдались в северных областях столичного региона, а к ночи грозы и дождь пришли и в столицу. Холодные массы перемещались по Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам, поэтому грозы, дожди и ветер были везде, добавил синоптик, передает РБК.