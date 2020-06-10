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Более 30 населенных пунктов Бежаницкого района остались без света из-за урагана

Более 30 населенных пунктов Бежаницкого района остались без света из-за урагана, который обрушился на юг Псковской области накануне вечером. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей глава района Сергей Михеев.

Фото: группа «Подслушано в Бежаницах» в соцсети «ВКонтакте»

«В основном стихия затронула деревни Фишнево, Аполье и окружные деревни. Это самый эпицентр. Повалены деревья, очень много поврежденных строений, в основном частных домов. Ситуация сложная, но работаем. Дороги пытаемся восстановить и восстановим. С электроэнергией сложнее. Порядка 30-40 населенных пунктов осталось без света. Энергетики докладывают, что на устранение последствий брошены дополнительные силы», - сообщил глава района.

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«Людские и технические ресурсы есть, помощь есть, нужно только время. Потому что беда тут много наломала. Дорожные рабочие справятся сами, самый сложный вопрос — помощь населению в устранении повреждений домов. Раскрытые кровли, стропильные системы, фронтоны. Это серьезно. Параллельно надо решать вопрос с водоснабжением и с подключением производственных ферм, где стоит скот», - пояснил Сергей Михеев.

Напомним, шквальный ветер накрыл южную зону Псковской области 10 июня. Особенно пострадали Бежаницкий и Локнянский районы, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, на улицах и трассах - поваленные деревья. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений в части оперативного устранения последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах.