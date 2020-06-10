Происшествия

Глава Локнянского района: К кладбищу не подойти, не посчитать, сколько разбито памятников и оград

Оценить ущерб, причиненный местному кладбищу пока невозможно, туда просто не подойти, не посчитать, сколько разбито памятников и оград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава Локнянского района Нина Степанова.

По ее словам, на кладбище работает бригада из 20 человек. В расчистке территории принимают участие лесозаготовители, работники Локнянского хлебокомбината оказывают помощь техникой и людьми.

Местные жители также примут участие в устранении последствий урагана на кладбище.

В восстановлении электричества принимают участие три бригады, в том числе одна из Великих Лук. Кроме того, ожидается прибытие специалистов из Порхова.

Нина Степанова подчеркнула, что по состоянию на 8.00 13 крупных деревень остаются без электричества, а также 4 улицы поселка Локни.

Нина Степанова напомнила, что вчера в 23.00 был расчищен завал на дороге Бежаницы - Локня, сегодня в планах расчистить обочины. В этих работах заняты местная дорожная организация и представители МЧС из Великих Лук.

Также, по словам главы района, пострадали частные дома, но их количество невелико. По имеющейся информации, у одного дома снесена крыша и частично сайдинг. «Никто из населения, к счастью, не пострадал», - отметила Нина Степанова.

Фото: группа в соцсети «ВКонтакте» - «Восход» - газета Локнянского района