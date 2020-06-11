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Общество

110 заявок на получение помощи подали жители Бежаницкого и Локнянского районов после урагана

12.06.2020 00:02|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 11 июня, провел совещание, посвященное устранению последствий ураганного ветра в Бежаницком и Локнянском районах. В заседании приняли участие руководство регионального управления МЧС России, сетевых компаний, профильных органов исполнительной власти и Главы пострадавших муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Глава региона сообщил, что ураганным ветром, который 10 июня накрыл два района, повреждены кровли 37 частных и двух многоквартирных жилых домов, электроснабжение было нарушено в 46 населенных пунктах. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. В общей сложности повалено более 600 деревьев. Все службы и ведомства, оценил губернатор, оперативно подключились к ликвидации последствий урагана. Участников совещания он призвал детально изучить масштаб разрушений, проанализировать, какую поддержку населению необходимо оказать в первую очередь.

Начальник главного регионального управления МЧС России Валерий Филимонов доложил о реализованном комплексе аварийно-спасательных работ. На данный момент полностью отработаны все обращения граждан, в том числе и размещенные в социальных сетях. Речь идет о 110 заявках от населения. В ликвидации последствий урагана было задействовано более 400 человек и порядка 120 единиц техники. «Реагирование было осуществлено в полном объеме. Сил и средств достаточно. Проблемных вопросов нет», - заверил Валерий Филимонов.

Особое внимание было уделено работе по восстановлению электроснабжения на пострадавших территориях. Директор Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Михайлов рассказал, что утром 10 июня филиал был переведен в режим повышенной готовности, что позволило в кратчайшие сроки мобилизовать силы и средства на устранение нештатных ситуаций. К восстановительным работам по Бежаницкому и Локнянскому районам были привлечены 34 бригады, 151 человек, 39 единиц техники. Дополнительно задействовали мобильные подразделения и спецтехнику (5 бригад, в составе 26 человек и 9 единиц техники) из Северного и Южного производственных отделений филиала, а также 2 бригады из исполнительного аппарата филиала. Восстановление основной сети завершено. Энергетики продолжат работать по локальным заявкам потребителей.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство Псковского филиала за ответственный подход, оперативное включение в ситуацию и мобилизацию дополнительных ремонтных бригад из других районов. «Хороший пример, как быстро можно восстанавливать электроснабжение в интересах жителей», - заметил глава региона.

О нанесенном уроне детально доложили руководители муниципальных образований. Так, Глава Бежаницкого района Сергей Михеев принял участие в совещании, подключившись из передвижного пункта в деревне Фишнево. Он сообщил, что именно здесь бушевал эпицентр циклона и зафиксированы максимальные повреждения жилых домов. В населенных пунктах, где отмечены повреждения системы водоснабжения, используются резервные источники обеспечения водой.

Участники совещания детально рассмотрели, что необходимо предпринять для оперативного ремонта кровли многоквартирных домов, какая помощь может быть оказана жителям частного сектора. Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что капитальный ремонт многоквартирных домов пройдет при участии регионального Фонда капитального ремонта. Ожидается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся уже на следующей неделе.

Глава региона поручил оперативно докладывать о работах по устранению последствий ураганного ветра, вплоть до их полного завершения. По итогам рассмотрения вопросов Михаил Ведерников принял решение, что муниципальным образованиям будет оказана поддержка со стороны региональных властей. Наиболее пострадавший от стихии Бежаницкий район из резервного фонда администрации области получит 1 млн рублей для оказания первичной материальной помощи жителям, приобретения оборудования для восстановления нарушенного водоснабжения. В связи с этим главе Бежаницкого района он поручил провести детальный мониторинг и оценить нанесенный ущерб.

Теги: #локнянский район #Бежаницкий район #губернатор #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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