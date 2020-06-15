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Сбежавшего из обсерватора мужчину с COVID-19 будут судить в Пскове. ВИДЕО

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1954 года рождения, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Следствием установлено, что 21 мая мужчина с подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, представляющим опасность для окружающих, прибыл в Псковскую городскую больницу из обсервации в Невельской межрайонной больнице, где должен был проходить лечение.

Вместе с тем он в нарушение обязательных к исполнению санитарно-эпидемиологических норм и правил умышленно покинул больницу и находился в общественном месте – в помещении железнодорожного вокзала в Пскове.

Своими действиями мужчина нарушил санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания людей. С соблюдением всех мер безопасности мужчина был доставлен в больницу для прохождения лечения. Кроме того, с ним проведены все необходимые следственные действия.

В настоящее время собрана вся необходимая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.