Происшествия

Великолукского железнодорожника осудят за особо крупную взятку

Начальник Великолукской дистанции пути обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, вторым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России уже завершено расследование соответствующего уголовного дела.

По версии следствия, обвиняемый в период с июля 2015 года по август 2016 года, действуя в рамках заключенного договора ОАО «РЖД» и ООО «СТР» по ремонту верхнего строения пути на участках Великолукской дистанции пути на систематической основе лично получал взятки от технического директора организации, за совершение незаконных действий в пользу последнего - подписание актов сдачи-приемки выполненных работ по договору.

При этом установлено, что ООО «СТР» фактически никакие работы не осуществляло. Денежные средства обвиняемому перечислялись на банковскую карту его супруги, находящуюся в пользовании последнего. За указанный период обвиняемым получена взятка в общей сумме 2 миллиона 374 тысячи рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Северо-Западным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.