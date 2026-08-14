Над южными районами Псковской области сбили до 10 украинских дронов

Прошедшей ночью над южными районами Псковской области нейтрализовано до 10 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.

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«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам! При наблюдении полёта или падения БПЛА незамедлительно максимально подробную информацию сообщайте по телефону: 112 или: 8(8112) 72-52-00», - добавил губернатор.

Ранее в Псковской области отменили беспилотную опасность, объявленную ночью.