Происшествия

В Кунье будут судить мужчину, избившего поленом сожительницу

Житель Куньи предстанет перед судом за причинение легкого и среднего вреда здоровью сожительницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Установлено, что 30 апреля около 2:00 нетрезвый мужчина на кухне своей квартиры в ходе конфликта с сожительницей ударил ее поленом по голове. Она в этот момент сидела на диване. После этого злоумышленник ударил потерпевшую ножом в бедро.

А 10 июня около 4:00 пьяный мужчина ударил сожительницу кулаком в нижнюю челюсть. Женщина получила закрытые двухсторонние переломы нижней челюсти. Полученные травмы расценили как средний вред здоровью.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в прокуратуре.