Общество

Как собаки выбирают хозяина, рассказали кинологи

Собаки буквально с первой минуты общения с человеком понимают, будут ли они с ним контактировать или избегут встречи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российской кинологической федерации.

«Если собака не полюбила кого-то – значит он плохой человек. Так считают те, кто хоть когда-то сталкивался с серьезным недоверием питомца к какому-либо человеку. На первый взгляд, это выглядит необъяснимо: с одним человеком собака легко вступает в контакт и доверяет ему, с другим категорически отказывается общаться. Но на самом деле здесь нет ничего «волшебного», питомцы, ориентируясь на обоняние, поведение человека, манеру общения и состояние, делают о нем вывод и принимают решение, безопасен ли он или нет», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Собака доверяет своему носу. Из-за своего невероятно чувствительного обоняния питомцы даже на расстоянии способны улавливать запахи. Обонятельных рецепторов у собак больше, чем у людей, поэтому питомцы могут реагировать на те ароматы, на которые человек даже не обратит внимание. Людей собаки «встречают» по запаху. Если, например, от человека пахнет резким парфюмом или алкоголем, это может повлиять на питомца. Некоторые запахи вызывают дискомфорт, беспокойство и даже агрессивное поведение. Все потому, что собаки в процессе взаимодействия с миром полагаются на свое обоняние, любой неприятный, резкий запах может повлиять на питомца.

Собаки доверяют тем, кого считают надежным лидером, который не меняет установленных правил, одинаково реагирует на то или иное поведение питомца, не ведет себя агрессивно или непредсказуемо. Например, встретив человека, который активно жестикулирует или резок в своих манерах, питомец, скорее всего, не захочет контакта с ним, поскольку его действия не кажутся ему безопасными. Собаки считывают малейшие сигналы языка человеческого тела: позы, жест, изменения в голосе. Поэтому при любом изменении положения тела, голоса, питомец может прочитать, что чувствует или хочет сделать человек, и отреагировать на его поведение.

Некоторые собаководы с удивлением отмечают, что собака способна считывать их состояние: питомец понимает, когда хозяину грустно, когда он расстроен или испытывает радость. Это происходит, потому что разное психологическое и физическое состояние человека меняет уровень гормонов в организме. Человек, который грустит, и человек, который испытывает страх, пахнут по-разному. Эти изменения улавливает чувствительный нос собаки. Многие знают, что при встрече с бездомными собаками важно успокоиться и не демонстрировать агрессию или страх, иначе это может спровоцировать конфликт. Собака будет доверять только спокойному человеку, который настроен позитивно. Если вы испытываете страх, злость или беспокойство, собака может отказаться от общения с вами или даже начать демонстрировать агрессивное поведение в ответ на это.

В федерации отмечают, что собаки – отличные эмпаты, они способны понять человеческие эмоции и сделать вывод о том, готовы ли они общаться с человеком или нет. Собаки доверяют тем, кого считают надежным и безопасным, чьи реакции кажутся ему предсказуемыми, а общество приятным. Поэтому при контакте с собакой важно учитывать ее восприятие окружающих, чтобы не спровоцировать конфликтных ситуаций.