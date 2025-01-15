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Интерактив: Гнилой зуб на фоне виниров

15.01.2025 15:52|ПсковКомментариев: 0

На новогодних праздниках ко мне приехали родственники из Москвы. Повезла их в Печоры, чтобы показать им нашу красоту. Давно там не были. Поразились, как преобразился город. Как говорил Иван Васильевич, лепота! Очень красиво!

Прошлись вдоль новых гостиных рядов, это что-то с чем-то! Очень современно, стильно выглядит, красивые витрины, каждая как отдельная фотозона, можно сказать. И при этом все аутентично и вписывается в окружающий ландшафт. Мощеная дорога с коваными фонарями добавляет антуража. На площади теперь не запустение и полуразваленный рынок, а чистота и порядок. Детям отдельно понравились качели, зимой, правда, на них прохладно качаться, но летом обязательно вернемся и прокатимся в полной мере. Еще очень красивая елка стоит, любо-дорого посмотреть.

Запомнился памятник паломникам. Выглядит органично возле основной композиции монастыря. Сильно радует тот факт, что даже посреди этой красоты продолжает кипеть работа по восстановлению памятников архитектуры. Не представляю, что там будет, когда работы закончатся. Обязательно посетим еще, но уже в другое время года, интересно будет посмотреть. Местные рассказали, что на территории монастыря будет очень красиво весной и летом. Может, даже и сами доедем, без особого повода.

Но среди всей этой благости «ярко» выделяется башня на центральной площади. Неужели сложно было и ею тоже заняться? Облезлые стены, пластиковые окна. Разве подобает иметь такой внешний вид одной из визитных карточек православной столицы Псковщины? Это, в конце концов, объект культурного наследия. Выглядит как гнилой зуб на фоне дорогих и белых виниров. Очень странно. С внешней стороны все облезлое, с обратной вообще то ли пельменная, то ли кафе, то ли магазин. Я, конечно, понимаю, что это достаточно распространенная практика - отдавать архитектурные памятники под различные туристические объекты вроде кафе, но тогда и спрашивать с владельцев надо очень строго. Мы поспрашивали у местных, они говорят, что это здание взял в аренду какой-то ларечник и в таком полузаброшенном состоянии это все держит, не хочет никак ни двигаться, ни развивать и преображать это место, ни отдавать его на попечение более компетентным людям.

Хочется устыдить немного этого гражданина за его неподобающее поведение. Вдруг огласка этой проблемы сподвигнет его на перемены. Так было бы здорово в следующий раз приехать в Печоры и увидеть преображенной и отремонтированной и водонапорную башню!

Алена

Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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