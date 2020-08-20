Происшествия

«Газель» загорелась на улице Старорусской в Порхове

Автомобиль «Газель» горел вблизи дома № 64 по улице Старорусской в городе Порхове 19 августа. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки и повредил моторный отсек автомобиля 1997 года выпуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Также вчера в деревне Писковичи Псковского района сгорел сарай с пристройкой. Предположительная причина возгорания - поджог. Пожарные спасли от огня шесть соседних сараев.

В тот же день в деревне Нижельское Куньинского района из-за короткого замыкания электропроводки в жилом доме на полу образовался прогар на площади 0,7 квадратных метра, еще один - на стене на площади 0,5 квадратных метра.

Кроме того, по аналогичной причине произошел пожар в двух домах в деревне Овинец Плюсского района в 16:17. Деревянные дома сгорели полностью.

А в Палкино в доме №2 на улице Комарова утром выгорела двухкомнатная нежилая квартира. Предполагается, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

В результате пожаров за прошедшие сутки никто не пострадал, добавили в пресс-службе.