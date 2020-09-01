Происшествия

Зарезавший жену житель Куньинского района отправится на восемь лет в тюрьму

Убивший собственную супругу житель Куньинского района проведет 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в ходе застолья мужчина поссорился со своей женой, на почве личной неприязни он два раза ударил ее ножом в область левого предплечья и грудной клетки. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.