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Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках

Директор средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвала предварительную причину массовой потери сознания учащимися на линейке.

Линейка в средней школе №7 в Великих Луках 5 октября. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Просто было очень жарко. Скорее, тепловой (удар)», - сказала директор образовательного учреждения. По данным Псковского гидрометцентра, сегодня днем в Великих Луках +13...+18°C.

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Напомним, 5 октября в великолукской школе №7 прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. 13 детей в ходе мероприятия потеряли сознание, их госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.