Общество

Великолукской школе №7 присвоили имя Антона Злобина

Средней школе №7 в Великих Луках присвоили имя офицера-пограничника Антона Злобина - великолучанина, погибшего во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На торжественный митинг у школы, которую окончил Антон Злобин, собрались представители региональной и муниципальной власти, родители, сослуживцы, друзья, соседи и жители города.

От имени главы региона к участникам торжественного митинга обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она отметила, что это мероприятие позволяет поддерживать традиции чествования и сохранения в памяти имен прославленных героев. «В нашей современной жизни есть место героям. Тот факт, что великолучанин Антон Злобин отдал жизнь за наше светлое будущее, - еще одно этому подтверждение. Память о его подвиге должна быть для всех священна. Чем дольше мы сохраним эту память, тем сильнее будет наша страна», - подчеркнула вице-губернатор и поблагодарила всех, кто чтит и сохраняет святые традиции.

Особые слова благодарности Вера Емельянова адресовала матери Антона Злобина и добавила: «Не только 7-ая школа, но и вся Псковская земля будет вечно хранить память о подвиге вашего сына».

Со своей стороны Мария Злобина отметила, что сегодняшний день является очень важным для их семьи. «Я думаю, он важен и для учащихся этой школы, и для всего города, - сказала мать героя. - Мальчики, которые защищали Родину, останутся в нашей памяти».

К родным и близким Антона Злобина, участникам памятного мероприятия также обратились глава города Великие Луки Николай Козловский и представители регионального управления пограничной службы ФСБ РФ.

После этого все присутствующие почтили память Антона Злобина минутой молчания, затем был дан артиллерийский салют. Далее состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске.

Напомним, лейтенант пограничных войск Антон Злобин погиб 2 января 1995 года на таджикско-афганской границе во время спецоперации по пресечению контрабанды наркотиков.Во главе моторизованной группы Калай-Хумбского погранотряда он помчался на выручку товарищам, попавшим в засаду исламских боевиков. Две бронемашины группы Антона Злобина подорвались на минах, установленных террористами. Погибли девять бойцов-пограничников, в том числе великолучанин Антон Злобин.