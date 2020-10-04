Следователи выясняют причины обращения школьников за медпомощью в Великих Луках

5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи ученикам школы №7 в Великих Луках. По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки проводит доследственную проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
По предварительным данным, в Великолукскую детскую городскую больницу госпитализированы 13 школьников из разных классов.
В настоящее время следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса.