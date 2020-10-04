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Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками в великолукской школе. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона напомнил, что 13 школьников в Великих Луках потеряли сознание на торжественной линейке в школе №7, и заверил, что все необходимые меры оперативно предприняты, а ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

«Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль!» - подчеркнул он.

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«Желаю деткам скорейшего выздоровления, родителям – терпения и сил в этой непростой ситуации», - добавил Михаил Ведерников.

Глава региона также попросил всех, кто обладает информацией по данному вопросу, поделиться ею с ним в личные сообщения в соцсети Instagram. «Конфиденциальность гарантирую», - заверил он.

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