Происшествия

Наталия Соколова: Великолукские школьники испытывали головокружение, слабость и тошноту

Некоторые учащиеся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках на линейке потеряли сознание, часть испытывали головокружение, слабость и тошноту. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Она пояснила, что у 13 госпитализированных школьников не было совместного приема пищи. Инцидент произошел утром, поэтому школьники не успели съесть что-то в образовательном учреждении. Пострадали учащиеся 6, 8 и 11 классов, пишет «МК в Пскове».

«Госпитализировали, по моей информации, 13 школьников, - отметила она. - Но симптомы были у меньшего количества детей. Взяли большее количество. То есть среди них и те, кто просто жаловался, например, на головную боль. Эта мера необходима для того, чтобы установить, что произошло».

Смотрите также 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках

Наталия Соколова рассказала, что похожий случай был в летнем лагере. «У нас были случаи ротовирусной инфекции в лагере. Но там пострадало меньшее количество детей. В этом случае пока причины не ясны», - сказала детский омбудсмен.

Смотрите также Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками

По информации главного врача, дети себя сейчас чувствуют удовлетворительно. «Необходимые анализы у них уже взяли. Сейчас ждут результатов, чтобы понять, что произошло», - добавила Наталия Соколова.