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В великолукскую больницу поступил еще один ученик школы №7 с жалобами на недомогание

06.10.2020 02:22|ПсковКомментариев: 0

Двое из 13 школьников, почувствовавших в понедельник, 5 октября, серьезное недомогание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках, остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей - удовлетворительное. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

«Все, что известно в настоящий момент по инциденту в школе №7 города Великие Луки. Во время торжественной линейки (проводилась на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции) 13 детей почувствовали серьезное недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь», - поделился глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что около восьми часов вечера в районную больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.

«У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего. Есть несколько версий произошедшего. Все они детально отрабатываются специалистами. Задействованы комитет по здравоохранению, Роспотребнадзор, правоохранительные органы. По моему поручению создана комиссия с участием контрольных органов», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что на данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием.

«Завтра, по завершению всех остальных исследований, картина должна проясниться. Буду держать в курсе», - пообещал Михаил Ведерников.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая госпитализация школьников в Великих Луках В великолукскую больницу поступил еще один ученик школы №7 с жалобами на недомогание В администрации Великих Лук прокомментировали ситуацию с массовой госпитализацией учащихся Рабочую группу по установлению причин госпитализации школьников создали в Великих Луках Бастрыкин направил криминалистов в Псковскую область из-за массовой госпитализации школьников В управлении образования Великих Лук опровергли сразу несколько версий недомогания школьников Хлор в воде не мог стать причиной недомогания школьников в Великих Луках - эксперт Вера Емельянова: Состояние великолукских школьников удовлетворительное Наталия Соколова: Великолукские школьники теряли сознание, испытывали головокружение, слабость и тошноту Следователи выясняют причины обращения школьников за медпомощью в Великих Луках Прокуратура занялась проверкой массовой госпитализации школьников в Великих Луках Николай Козловский: Будет сделано все, чтобы дети были здоровы Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках
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