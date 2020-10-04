В великолукскую больницу поступил еще один ученик школы №7 с жалобами на недомогание

Двое из 13 школьников, почувствовавших в понедельник, 5 октября, серьезное недомогание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках, остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей - удовлетворительное. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.
«Все, что известно в настоящий момент по инциденту в школе №7 города Великие Луки. Во время торжественной линейки (проводилась на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции) 13 детей почувствовали серьезное недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь», - поделился глава региона.
Михаил Ведерников уточнил, что около восьми часов вечера в районную больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.
Он подчеркнул, что на данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием.
«Завтра, по завершению всех остальных исследований, картина должна проясниться. Буду держать в курсе», - пообещал Михаил Ведерников.