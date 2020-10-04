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В великолукскую больницу поступил еще один ученик школы №7 с жалобами на недомогание

Двое из 13 школьников, почувствовавших в понедельник, 5 октября, серьезное недомогание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках, остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей - удовлетворительное. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

«Все, что известно в настоящий момент по инциденту в школе №7 города Великие Луки. Во время торжественной линейки (проводилась на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции) 13 детей почувствовали серьезное недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь», - поделился глава региона.

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Михаил Ведерников уточнил, что около восьми часов вечера в районную больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.

«У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего. Есть несколько версий произошедшего. Все они детально отрабатываются специалистами. Задействованы комитет по здравоохранению, Роспотребнадзор, правоохранительные органы. По моему поручению создана комиссия с участием контрольных органов», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что на данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием.

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«Завтра, по завершению всех остальных исследований, картина должна проясниться. Буду держать в курсе», - пообещал Михаил Ведерников.