Общество

В администрации Великих Лук прокомментировали ситуацию с массовой госпитализацией учащихся

Администрация Великих Лук прокомментировала ситуацию с учащимися средней общеобразовательной школы №7, которых госпитализировали 5 октября. В настоящее время состояние детей стабильное и удовлетворительное, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Отмечается, что жалоб на плохое самочувствие больше не поступало. «В настоящее время областной и городской властями организована большая работа по выяснению причин произошедшего, - рассказала глава городской администрации Любовь Романова. - Работа проводится совместно с правоохранительными и надзорными органами. Осуществляются все необходимые проверочные мероприятия, соответствующие исследования. Все это проводят компетентные органы. Все наши совместные усилия направлены на то, чтобы разобраться в ситуации, чтобы дети были здоровы. Информация о результатах данной работы будет опубликована в официальных источниках органов власти Псковской области и города Великие Луки, соответствующих ведомств».

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Любовь Романова призвала великолучан прислушиваться и руководствоваться в данной ситуации только информацией из официальных источников, а также не доверять информации, размещенной как в части городских СМИ, так и СМИ других регионов и даже федеральных, которые «публикуют несоответствующую действительности информацию, не имеющую доказательств».

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Глава городской администрации добавила, что выводы о причинах произошедшего могут делать только компетентные органы.