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Бастрыкин направил криминалистов в Псковскую область из-за массовой госпитализации школьников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Псковскую область криминалистов центрального аппарата СК России из-за массовой госпитализации учащихся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК России

Криминалисты окажут практическую помощь и установят все обстоятельства случившегося. Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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По данному факту следственные органы СУ СК по Псковской области проводят доследственную проверку. По предварительным данным, в результате обращения за медицинской помощью в детскую городскую больницу госпитализированы 13 школьников из разных классов.