Бастрыкин направил криминалистов в Псковскую область из-за массовой госпитализации школьников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Псковскую область криминалистов центрального аппарата СК России из-за массовой госпитализации учащихся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК России
Криминалисты окажут практическую помощь и установят все обстоятельства случившегося. Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
По данному факту следственные органы СУ СК по Псковской области проводят доследственную проверку. По предварительным данным, в результате обращения за медицинской помощью в детскую городскую больницу госпитализированы 13 школьников из разных классов.