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В Великих Луках проверяются даже маловероятные причины массовой госпитализации детей

По факту массовой госпитализации учащихся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках проверяются даже маловероятные версии. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Первый этап проведения анализов завершен, - отметил он. - В анализах мочи и крови школьников никаких посторонних веществ не выявлено. Окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут в пятницу».

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Параллельно Роспотребнадзор проверяет школу, пояснил глава региона. «Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования. Тем не менее проверяем все версии, даже самые маловероятные», - сказал Михаил Ведерников.