Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
алло, мы ищем стартапы
Выбираем подарки в Пскове
новое городское кафе
Как минимум, варварство
спастись от огня
бизнес с душком
Прогулка по (не)доступной среде
конкурс лучшее новогоднее оформление
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
75 лет спустя Год памяти и славы
 
 
 
ещё Происшествия 10.12.2020 09:562 Суд рассмотрит дело по факту причинения ущерба Псковпассажиравтотрансу на 1,5 млн 13.12.2020 18:440 Спасатели проверяют информацию о провалившемся под лед автомобиле с людьми 13.12.2020 15:390 Автомобиль, баня и компьютер горели в Псковской области 12 декабря 13.12.2020 15:300 Частное овощехранилище горело в Печорском районе 13.12.2020 11:272 Псковичка пыталась вынести из магазина бутылку с джином 13.12.2020 10:490 Фальшивую купюру 5000 рублей привезли в Псков из Пыталово
 
 
 
Самое популярное 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 11.12.2020 23:0146 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 10.12.2020 18:3026 Забейте на COVID-статистику 11.12.2020 22:0010 Хозяйка собаки Пифа заявила, что убийца ее питомца утонул в озере 12.12.2020 21:1928 Ограничения для сферы образования конкретизированы Указом губернатора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Спасатели проверяют информацию о провалившемся под лед автомобиле с людьми

13.12.2020 18:44|ПсковКомментариев: 0

Спасатели проверяют информацию о провалившемся под лед автомобиле с людьми. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, к поискам привлечена водолазная группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Поиски ведутся на озере Удрай в Новосокольническом районе.

По неподтвержденной официально информации, подо льдом оказалась «Лада Калина», в ней находились два человека. Поиски пока не дали результата.

Напомним, 11 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области. Запрет вступил в силу с 12 декабря. Аналогичные акты приняты в муниципалитетах.

Теги: #ледостав
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 729 человек
13.12.2020, 19:390 Школьница из Локни вышла в полуфинал телевизионной олимпиады «Умницы и умники» 13.12.2020, 19:230 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 13.12.2020, 18:440 Спасатели проверяют информацию о провалившемся под лед автомобиле с людьми 13.12.2020, 18:401 Псковичам напомнили цены на покупку елок в лесничествах
13.12.2020, 18:153 В Германии закроют магазины и ограничат продажу алкоголя из-за COVID 13.12.2020, 17:396 Интерактив: Спасибо за деда Мороза и снеговика 13.12.2020, 17:150 В Новосокольниках прокурор помог сироте получить благоустроенное жилье 13.12.2020, 16:370 Ремонт 22 километров Гдовского шоссе за 432 миллиона рублей проведет «АБЗ-ДОРСТРОЙ»
13.12.2020, 16:191 Президент выразил соболезнования из-за смерти «голоса Кремля» 13.12.2020, 15:390 Автомобиль, баня и компьютер горели в Псковской области 12 декабря 13.12.2020, 15:300 Частное овощехранилище горело в Печорском районе 13.12.2020, 15:060 55 аистов зимуют в приюте под Псковом
13.12.2020, 14:420 Библиотеки Пскова учат читателей преодолевать предновогоднюю депрессию 13.12.2020, 14:0211 Путин поручил прекратить рост цен на продукты в течение недели 13.12.2020, 13:484 Глава Великих Лук призвал великолучан набраться терпения из-за коронавируса 13.12.2020, 13:360 С 14 декабря в Пскове обновляется выставка «Собор церковного искусства»
13.12.2020, 13:103 «Ледяные цветы» появились в Куньинском районе 13.12.2020, 12:390 В Стругах Красных отремонтировали городские часы 13.12.2020, 12:220 В Псковской области снова прогнозируется ледяной дождь 13.12.2020, 12:142 Спецтехника появилась в Минске перед новой акцией протеста
13.12.2020, 11:272 Псковичка пыталась вынести из магазина бутылку с джином 13.12.2020, 11:240 Финансирование благоустройства четырех школ Псковской области стало темой обсуждения в Минпросвещения 13.12.2020, 11:073 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области за сутки 13.12.2020, 10:490 Фальшивую купюру 5000 рублей привезли в Псков из Пыталово
13.12.2020, 10:450 Интерактив: Опочецкий динозавр может стать самым оригинальным памятником 13.12.2020, 10:350 Сезон дуэлей открывают в «Михайловском» 13.12.2020, 10:120 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. ВИДЕО 13.12.2020, 10:057 Times сообщила о второй попытке отравления Навального перед Берлином
12.12.2020, 22:430 Британцев предупредили о нашествии миллионов крыс из-за закрытия пабов 12.12.2020, 21:484 Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V» 12.12.2020, 21:1928 Ограничения для сферы образования конкретизированы Указом губернатора 12.12.2020, 20:184 Высказывание депутата Никонова о Казахстане спровоцировало дипломатический скандал
12.12.2020, 19:376 Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты 12.12.2020, 18:560 В Псковской области продолжаются профилактические противопожарные рейды 12.12.2020, 18:274 Армения заявила о наступлении армии Азербайджана в Карабахе 12.12.2020, 18:054 Губернатор Ведерников откликнулся на новое тревел-шоу фотографа Маркова
12.12.2020, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 12.12.2020, 17:459 В России объяснили рост цен на продукты 12.12.2020, 17:0921 Псковские власти прокомментировали решение о переводе школьников на дистанционное обучение 12.12.2020, 15:500 В Псковской области подвели итоги юридического диктанта
12.12.2020, 15:214 Реплика Донецкого: С чем рифмуется Конституция? 12.12.2020, 15:070 ФОМ: ухудшения условий жизни ожидает каждый третий россиянин 12.12.2020, 14:522 Полиция рекомендует псковичам не оставлять без присмотра свои дачи 12.12.2020, 14:421 Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем Конституции
12.12.2020, 14:070 Гололедицу и мороз прогнозируют в Псковской области в воскресенье 12.12.2020, 13:589 Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен 12.12.2020, 13:458 Андрей Турчак: Принятые поправки в Конституцию закрепили достижения последних лет 12.12.2020, 13:192 Количество умерших от коронавируса в Псковской области достигло 82 человек
12.12.2020, 13:120 В Порхове неизвестный украл новогодние гирлянды с елок 12.12.2020, 13:012 Полиция призывает псковичей защитить детей от проявлений экстремизма в Интернете 12.12.2020, 12:411 Россия намерена искать полезные ископаемые на Луне 12.12.2020, 12:202 Глава облсовпрофа поздравил псковичей с Днем Конституции
12.12.2020, 12:110 Михаил Ведерников поделился впечатлениями от посещения библиотеки военного историка 12.12.2020, 11:590 В Дедовичах избрали нового главу городской администрации 12.12.2020, 11:518 Умер Валентин Гафт 12.12.2020, 11:310 Полиция продолжает розыск жительницы Псковского района
12.12.2020, 11:205 Иммунолог назвал россиянам способ перенести COVID-19 в легкой форме 12.12.2020, 11:030 Выставку о чести и смерти открыли в «Михайловском» 12.12.2020, 10:560 В Пскове волонтеры передали в библиотеки более 200 экземпляров Конституции 12.12.2020, 10:530 В Порхове задержан пьяный водитель-рецидивист
12.12.2020, 10:460 Следователи проводят проверку по факту выката за взлетную полосу самолета в Пскове 12.12.2020, 10:410 В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении 12.12.2020, 10:384 Александр Козловский: Основной Закон является фундаментом могущества нашей Родины 12.12.2020, 10:210 МЧС предупреждает псковичей об опасности выхода на лед
12.12.2020, 10:012 Определены самые высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года 12.12.2020, 09:250 Псковские полицейские стали призерами чемпионата Северо-Запада по кудо 12.12.2020, 09:194 Александр Котов: Конституция определяет базовые ценности и приоритеты развития общества 12.12.2020, 09:021 В псковском аэропорту самолет выкатился на спланированную часть летной полосы
12.12.2020, 08:437 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции. ВИДЕО 11.12.2020, 23:592 Архивисты рассказали, каким был Псков в середине XIX века 11.12.2020, 23:5517 25-метровый флаг России развернули на набережной реки Великой в Пскове 11.12.2020, 23:510 Центр добровольчества откроют в Великих Луках
11.12.2020, 23:440 Четыре свалки убрали в Островском районе 11.12.2020, 23:241 Число подтвержденных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 16 тысяч 11.12.2020, 23:0146 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 11.12.2020, 22:493 Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Навальным
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.