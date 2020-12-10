Происшествия

Спасатели проверяют информацию о провалившемся под лед автомобиле с людьми

Спасатели проверяют информацию о провалившемся под лед автомобиле с людьми. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, к поискам привлечена водолазная группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Поиски ведутся на озере Удрай в Новосокольническом районе.

По неподтвержденной официально информации, подо льдом оказалась «Лада Калина», в ней находились два человека. Поиски пока не дали результата.

Напомним, 11 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области. Запрет вступил в силу с 12 декабря. Аналогичные акты приняты в муниципалитетах.