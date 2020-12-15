Происшествия

В Пскове завели уголовное дело на парикмахера-разбойника

Разбойное нападение на работника финансовой организации раскрыли полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления УМВД.

14 декабря в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову поступило сообщение о разбойном нападении. Утром неизвестный зашел в павильон финансовой организации на Рижском проспекте. Угрожая газовым баллончиком работнику фирмы, мужчина потребовал передать ему деньги из сейфа, а после распылил газ в лицо и глаза финансисту, что повлекло легкий вред здоровью потерпевшего. Добычей злоумышленника стали 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска по «горячим следам» удалось установить подозреваемого. Им оказался мужчина 1979 года рождения, житель Псковского района. Установлено, что пскович - парикмахер одного из салонов красоты в Пскове. К разбою его подтолкнуло тяжелое материальное положение и кредитные долги. У мужчины было изъято 1,5 тысячи рублей, остальные деньги разбойник уже успел потратить на новогодние покупки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой» УК РФ. Расследование продолжается.